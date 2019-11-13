Москва, , 12:25 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2019 года самой продаваемой машиной с электрическим агрегатом в России стал Jaguar I-Pace. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

С января по сентябрь 2019 года в стране было куплено 106 новых автомобилей Jaguar I-Pace. Это 40,6% от всех продаж электрокаров в РФ за отчётный период.

Вторую строчку в рейтинге самых покупаемых электромобилей заняла модель Nissan Leaf. За три квартала в РФ было реализовано 102 единицы данного авто — 39,1% от всех реализованных в России новых электрокаров.

Далее следуют три модели Илона Маска — Tesla Model 3, S, X. За отчётный период российские автолюбители приобрели 48 единиц этих электромобилей — 18,4% от всего рынка новых электрокаров.

Последнюю строчку в данном рейтинге занимает модель Renault Twizy (5 ед, 1,9%). В итоге за девять месяцев текущего года в России был куплен 261 новый электромобиль.

Напомним, в октябре 2019 года компания Mercedes-Benz сертифицировала в РФ 408-сильный электрокар EQC 400. Согласно ОТТС, мотор модели работает от литий-ионного аккумулятора на 80 кВтч, а крутящий момент от электродвигателя передаётся на четыре колеса.

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