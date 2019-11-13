Тегеран, , 12:47 — REGNUM 12 ноября Исполнительный директор иранской Нефтехимической компании Персидского залива (PGPIC) Джафар Рабией заявил, что, несмотря на санкции, производство и экспорт нефтехимической продукции продолжаются по плану. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам представителя деловых кругов, нефтехимическая отрасль Ирана постепенно развивается, и она планирует завоевать 6,2% мирового рынка к 2025 году. Он отметил, что сейчас в Иране действует 56 нефтехимических предприятий, и к 2021 году их число вырастет до 83.

Джафар Рабией подчеркнул, что годовой доход нефтехимиечской отрасли вырос до 17 млрд. долларов по сравнению с 200 000 долл. в 1979 году. Он добавил, что к 2025 году эта цифра станет равна 37 млрд. долл.