Анкара, , 12:34 — REGNUM Турецкий курорт с мировой известностью Памуккале в 2019 году уже побил рекорды по посещаемости, приняв с января по октябрь 2,3 млн туристов. По данным местного управления культуры и туризма за 2018 год курорт посетило всего 2,13 млн туристов.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, в октябре 2019 года Памуккале посетило 284,5 тыс. туристов, что на 43% превышает показатели прошлого года. Глава общества туристических отелей Денизли Гази Мурат Шен заявил: «Это лучший год для курорта по числу посетителей. Мы нацелены достигнуть к концу 2019 года отметки в 3 млн человек».

Он добавил: «В среднесрочной перспективе мы надеемся принять за год и 5 млн человек. 2019 стал для нас золотым годом. Особая активность была отмечена у туристов с Дальнего востока, из России, Германии и Южной Америки. Значительная часть туристов ездит в «долгие» туры по стране, что сказывается и на повышении доходов, получаемых с каждого туриста».