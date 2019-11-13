Сеул, , 12:30 — REGNUM Правительству Республики Корея удалось переломить негативную тенденцию и взять безработицу под контроль. По данным на конец октября, число безработных снизилось до 3%, что является самым низким уровнем с 2013 года, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство финансов.

Число занятых в октябре достигло 27,5 млн человек, что на 419 тысяч человек больше, чем в октябре прошлого года. Таким образом, в Южной Корее работают 53% всего населения страны. Впрочем, в Минфине обратили внимание на опасную тенденцию — продолжает снижаться число занятых в возрасте старше сорока лет — до 6,5 млн человек, что на 146 тысяч меньше, чем в прошлом октябре. При этом, работу находят все больше молодых людей: безработица среди 15−29-летних снизилась на 1,2% и достигла 7,2%.

Больше всего новых рабочих мест было создано в социальной сфере, сфере культуры, здравоохранения, спорта и развлечений. В то же время, количество рабочих мест в сфере торговли сократилось на 67 тысяч.