Воронеж, , 12:11 — REGNUM Центральная часть Воронежа осталась без горячего водоснабжения и отопления из-за локальной аварии 13 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Воронежа.

Как уточняется, порыв произошёл в районе ТЦ «Галерея Чижова», на месте ведутся работы. Без отопления и горячей воды остались административные и жилые здания по улицам Плехановской, Куколкина, Кирова, Пушкинской, 9 Января, Фридриха Энгельса, Кольцовской, Свободы, Революции 1905 года, на площади Ленина и ряде других.

Вести работы на месте аварии обещают до её устранения, как ожидается, тепло и горячая вода в дома должны поступить до конца дня.