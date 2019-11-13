Тегеран, , 12:33 — REGNUM 12 ноября Председатель Совместной сирийско-иранской торговой палаты Кейван Кашефи заявил, что Иран и Сирия намерены увеличить товарооборот до 1 млрд долларов в течение последующих двух лет. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Кайван Кашефи отметил, что в прошлом иранском календарном году (21 марта 2018 — 20 марта 2019 года) ИРИ и Сирия совершили обмен 10 делегациями, что говорит о высоком уровне экономического сотрудничества. Чиновник подчеркнул, что до начала войны Сирия была одним из главных конкурентов в сфере экспорта нефти и туризма, однако теперь она — надежный торговый партнер. Тем не менее, в прошлом году товарооборот между двумя государствами составил немногим более 500 млн. долларов.

По словам Кейвана Кашефи, в 2018 году платежный баланс Ирана в торговле с Сирией был положительным и составил 152 млн долларов. В этом году планируется увеличить показатель еще на 69 млн долларов.