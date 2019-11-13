Абакан, , 12:10 — REGNUM Подведены итоги пожароопасного сезона 2019 года в лесах Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 ноября в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.

Из-за потери древесины на корню лесной фонд понёс ущерб в размере около 200 тысяч рублей. Тушение хакасских пожаров обошлось федеральной казне в 1,4 миллиона рублей, что примерно в двое меньше по сравнению с предыдущими годами.

Всего за сезон в регионе зарегистрировано 30 лесных пожаров — на восемь возгораний меньше, чем в 2018 году. От огня пострадало 560 га леса, в том числе 230 га в Таштыпском лесничестве.

Самая сложная лесопожарная обстановка складывалась в лесах Усть-Бюрского и Туимского лесничеств, которые любят посещать люди. Также горели таёжные труднодоступные районы. В министерстве подчеркнули, что к этому привёл большой урожай кедрового ореха.

Виновниками многих возгораний стали люди, не соблюдающие правил пожарной безопасности.

«Все пожары носили низовой характер. От огня пострадала в основном лесная подстилка», — заверили в министерстве.

Кроме того, погибло 1,3 га искусственно созданных сосновых молодняков.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года на территории 25 муниципальных образований Краснодарского края ввели особый противопожарный режим.

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