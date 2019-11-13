Москва, , 12:26 — REGNUM Закон, направленный на возможность создавать международные фонды на территории специальных административных районов РФ (САР) на островах Октябрьский и Русский, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

Режим участников САР предполагает особое регулирование работы международных компаний и льготные условия налогообложения, в результате чего их часто называют «внутренними офшорами». Однако сегодня такие возможности есть только у коммерческих компаний.

Теперь же закон позволит создавать на территории островов в том числе некоммерческие организации (НКО), которые играют роль международных фондов. Таким фондом может стать иностранное юрлицо, учредители которого не являются его участниками и не имеют в нем прав членства, а цель создания которого — осуществление управленческих, социальных или других функций некоммерческого характера.

Как отмечали авторы инициативы, такие изменения необходимы для развития РФ, так как через НКО нередко проходят важное для отраслей экономики РФ финансирование — например, в области образования и здравоохранения.

Ко второму чтению профильный комитет доработал инициативу и прописал, что такие НКО-международные фонды смогут получить статус квалифицированных инвесторов, что позволит им беспрепятственно вкладывать средства в различные ценные активы.