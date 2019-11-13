Асмэра, , 12:26 — REGNUM 71-километровая асфальтовая автомагистраль, соединяющая эритрейский порт Ассаб с Буре на границе с Эфиопией, завершена. Дорога Аддис-Абеба — Асэб имеет длину 882 км — 811 км из которых в Эфиопии, а оставшиеся 71 км — в эритрейском владении. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс EthioNews.

С экономической точки зрения порт Ассаб станет спасательным кругом для морской торговли Эфиопии, которая является ее основным источником поставок соли и продуктов нефтепереработки. Дорога Ассаб-Буре не использовалась в течение двух десятилетий после того, как в 1998 году между двумя странами разразилась двухлетняя война.

В прошлом году премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед признал существование проблемы после посещения Ассаба: «Мы хотим использовать эритрейские порты по известным вам причинам. Когда мы просим правительство Эритреи использовать порты, они говорят: «Дорога повреждена, она не эксплуатировалась в течение двадцати лет, нам нужно ее ремонтировать, а для ремонта дороги нам нужны инженеры. Порт также не работал 20 лет, здесь нет ни рабочих, ни кранов, мы должны выполнять то и это, и это требует финансирования — мы должны подготовиться».

Год спустя эритрейские строительные компании со своим внутренним ресурсом завершили 71-километровую грунтовую дорогу Ассаб-Буре, ведущую к новой асфальтовой дороге, чтобы порт мог служить интересам народа Эфиопии.