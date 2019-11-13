Аддис-Абеба, , 12:12 — REGNUM Министр инноваций и технологий Эфиопии Гетахун Мекурия заявил, что реформирование телекоммуникационного сектора и привлечение частного капитала в сектор сыграют решающую роль в развитии цифровой экономики и обеспечении социально-экономического роста страны. Министр подчеркнул, что телекоммуникации будут играть важную роль в социально-экономической деятельности, обеспечивающей быстрый рост в стране. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

По его словам, это может быть достигнуто только при активном участии частного сектора, поскольку в Эфиопии существует огромный рынок для использования частного капитала.

Гетахун добавил, что «принимая международные критерии и нашу политику экономических реформ, наш телекоммуникационный сектор руководствуется следующими целями, а именно: создание сильной политики и политического выравнивания, создание сильного регулятора и принятие цели универсального обслуживания в области телекоммуникаций».

Министр пояснил, что разрешение на совместное использование инфраструктуры, развитие вспомогательной инфраструктуры, планирование будущих готовых сетей, активное участие частного сектора и, прежде всего, создание телекоммуникационного центра, который управляет цифровой экономикой, также входят в число ключевых моментов.

Соответственно, было создано Эфиопское регулирующее агентство связи, и некоторые основные виды деятельности осуществляются уже сейчас. «Мы рассчитываем выдать лицензию оператора, а также провести частичную приватизацию Ethio Telecom в первом квартале 2020 года», — сказал Гетахун.