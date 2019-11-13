Волгоград, , 11:52 — REGNUM Льготный заём в размере 100 млн рублей от Фонда развития промышленности получил Волжский трубопрофильный завод. Это позволит предприятию воплотить в жизнь инвестпроект по расширению производства тонкостенных труб. Общая стоимость проекта составляет почти 205 млн рублей, сообщили 13 ноября в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Волжский трубопрофильный завод стал участником программы совместного финансирования: федеральный Фонд развития промышленности предоставил предприятию 70 млн рублей, а аналогичное региональное ведомство добавило 30 млн рублей. Предприятие запустит новое производство трёх видов тонкостенных труб малого диаметра, которые применяются в машиностроении, используются для изготовления металлоконструкций, декоративных изделий, мебели на стальном каркасе. Завод планирует ежегодно выпускать 7,8 тысячи тонн труб диаметром от 0,6 до 1,5 мм. Основными потребителями станут российские компании, а также увеличится экспорт в Киргизию, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Армению и Белоруссию.

Волгоградская область одной из первой в стране подписала соглашение о сотрудничестве с федеральным Фондом развития промышленности. На предприятия региона уже направлено почти 800 млн рублей льготных займов.