Аддис-Абеба, , 12:16 — REGNUM Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) объявил о программе кредитования на сумму в 1,1 миллиарда долларов США, которая поможет женщинам-предпринимателям из стран Африки. Вице-президент Банка Амбруа Файоль сообщил, что банк подписал еще три соглашения, направленных на содействие устойчивому развитию в Африке. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

«Данная инициатива направлена на развитие женского предпринимательства», — сказал Файоль, отметив, что женщины-предприниматели также приобретут деловые навыки в рамках этой инициативы. Он пояснил, что финансирование будет способствовать гендерным инвестициям, связанным с изменением климата, и является частью более широкого европейского сотрудничества, направленного на оказание целевой поддержки новым инвестициям, которые способствуют расширению участия женщин в экономике стран Африки.

ЕИБ является кредитным рычагом Европейского Союза. Банк поддерживает инвестиции в Африке на протяжении уже более 50 лет. В прошлом году он предоставил африканским странам рекордные 3,3 миллиарда евро, причем более половины средств было направлено в частный сектор.

Дальнейшее кредитование, соглашение о котором было подписано в первый день второго Африканского инвестиционного форума, позволит усилить страхование торговли. Ожидается, что увеличение страхового покрытия привлечет еще больше инвестиций на континент.