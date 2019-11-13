Аккра, , 11:45 — REGNUM Второй мировой производитель какао, Гана, продала почти 200 000 тонн какао сезона 2020/21 года с учетом повышения цены на продукцию, которая теперь включает в себя новую надбавку для поддержания благосостояния фермеров. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление главы Ганского управления по какао (Cocobod).

«Пока все идет своим чередом», — сказал исполнительный директор Cocobod Джозеф Боэн Айду в кулуарах инвестиционной конференции в Йоханнесбурге.

Айду добавил, что Гана рассчитывает заранее продать около 650 000 тонн урожая сезона 2020/21.

Напомним, что Гана и крупнейший мировой производитель какао Кот-Д'Ивуар объявили в июле, что все закупки какао в сезоне 2020/21 должны включать в себя в качестве надбавки разницу в доходах от жизни (LID) в размере $400 за тонну. Эта мера была принята в попытке решить проблему повсеместной нищеты фермеров, отмечают журналисты.

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