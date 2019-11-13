Москва, , 11:40 — REGNUM С января по сентябрь 2019 года самым перепродаваемым электрифицированным автомобилем на вторичном авторынке России стал Nissan Leaf. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Всего за отчётный период в России было перепродано 2 260 единиц электрических Nissan Leaf, что составляет 94,8% от всех продаж электрокаров в стране.

Вторую строчку в списке занимает Mitsubishi I-MiEV. Его за первые девять месяцев текущего года перекупил 51 автолюбитель, что составляет 2,1% от российского авторынка подержанных электрокаров. Тройку лидеров замыкают подержанные Tesla Model S и Tesla Model X. Их общий объём продаж равен 26 моделям (1,1%).

Далее идут: BMW i3 (20 ед.), Lada Ellada (18 ед.), Renault Twizy/Kadjfr (6 ед.) и Jaguar I-Pace (4 ед.).

В общей сложности за первые три квартала 2019 года в России было реализовано 2385 подержанных электрокаров.

Напомним, по итогам октября текущего года на вторичном авторынке РФ было реализовано 526,7 тыс. легковушек. Это на 2,1% больше результата прошлого года.

Читайте также: Tesla откроет завод по производству электрокаров в Германии — Маск