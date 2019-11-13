Москва, , 11:27 — REGNUM Одна из наиболее важных тем, которую на саммите БРИКС поднимут её участники, это оживление товарооборота между странами входящими в эту организацию, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 13 ноября корреспонденту ИА REGNUM.

«Все страны БРИКС заинтересованы в том, чтобы, во-первых, активизировать торговлю между собой, рассматривая экспортно-импортные операции как стимул для развития национальных экономик. Поэтому им необходимо оживить товарооборот, — сказал экономист. — Второе — это научно технологическое сотрудничество, в котором заинтересованы все без исключения страны БРИКС, так как в современной мировой экономике налицо абсолютное научно-технологическое доминирование США и Европы. А страны БРИКС технологически зависимы».

Поэтому, как подчеркнул экономист, для стран БРИКС укрепление собственных научно-технологических позиций — это очень важный момент.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению директора Центра по изучению стран БРИКС Исследовательского института по вопросам развития шанхайского Фуданьского университета Шэнь И, страны БРИКС уже превратились из концепции или проекта в важный фактор международной ситуации, влияющий на продвижение глобального развития и управления.

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