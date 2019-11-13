Москва, , 11:16 — REGNUM Новый президент Бразилии Жаир Болсонару смотрит на международную конфигурацию иначе, чем остальные участники БРИКС, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 13 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя перспективы очередного саммита БРИКС.

«Да, новый президент Бразилии смотрит на международную конфигурацию несколько иначе, чем остальные участники БРИКС, но объективные интересы Бразилии от этого никуда не деваются, — сказал экономист. — Бразилия тоже хочет занимать какое-то самостоятельное место в мировой экономике, и ей необходимы союзники, так как в одиночку она вряд ли может сделать что-то серьёзное».

Вместе с тем Колганов, подчеркнул, что в масштабе Латинской Америки Бразилия — это очень мощная экономика, которая отличается от большинства латиноамериканских стран тем, что у неё есть сильный промышленный и технологический потенциал.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам главы МИД Бразилии Эрнесту Араужу, председательство России в организации БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), которое состоится в 2020 году, будет весьма значимым. Также Араужу заявил, что у него нет сомнений в способности России, пусть и с акцентом на другие от приоритетов Бразилии темы, найти интересные для всех участников организации направления и добиться конкретных результатов.

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