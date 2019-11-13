Москва, , 11:09 — REGNUM В России резко возросло количество штрафов за продажу некачественного топлива на автозаправочных станциях, сообщают 13 ноября «Известия» со ссылкой на данные Росстандарта.

Отмечается, что по итогам первых девяти месяцев текущего года нарушители заплатили 47 млн рублей, тогда как за весь 2018 год объем штрафов составил 50 млн рублей.

Увеличение объёма штрафов связано с более эффективными проверками организаций-нарушителей, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстандарта, бензин и дизельное топливо не соответствуют стандартам качества на 8,8% российских заправочных станций. Проверки проводились с начала года.

К 24 сентября было проверено 920 АЗС, на 81 из них продавали суррогат, заключили в ведомстве. Весь объем рынка бензина и дизеля составляет 65 млн тонн в год, из которых 6 млн тонн — некачественное топливо. На независимых заправках нарушения выявлены в 13% случаев (52 АЗС), на сетевых — в 5% случаев (29 АЗС).

Читайте также: В России могут начать штрафовать за недолив топлива на АЗС