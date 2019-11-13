Москва, , 11:04 — REGNUM На счетах крупнейших компаний России, в числе которых «Роснефть», «Почта России» и Гзмпром, по состоянию на 31 декабря 2018 года было аккумулировано почти 3,4 трлн рублей. Такие цифры содержатся в бухгалтерской отчетности, опубликованной Росстатом и самими компаниями, которую проанализировало РБК.

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Так, значительный объём денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах, есть и у банков. В первую тройку вошли Сбербанк с суммой 2,3 млрд рублей, Газпромбанк (1 млрд рублей) и ВТБ (929,3 млрд рублей). С учётом кредитных организаций накопления первой десятки составят 7,5 трлн рублей.

Так, в топ-10 крупнейших российских компаний вошли Газпром (849,4 млрд рублей), «Роснефть» (832 млрд рублей), «Лукойл» (429,7 млрд рублей), Альфа-банк (297,8 млрд рублей), «Сургутнефтегаз» (260,3 млрд рублей), «Газпром нефть» (247,6 млрд рублей), «Почта России» (203,5 млрд рублей), а также Московский фонд реновации, ОАК и «Атомэнергопром».

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно рейтингу журнала Forbes, опубликованному в сентября 2019 года, бессменным лидером среди крупнейших российских частный компаний в седьмой раз стал «Лукойл». По оценкам издания, выручка нефтяного гиганта в 2018 году составила 8 трлн 36 млрд рублей. Также в топ-10 вошли «Сургутнефтегаз», X5 Retail Group (1 трлн 533 млрд рублей), «Магнит» (1 трлн 237 млрд рублей), «Татнефть» (910,5 млрд рублей), а также «Новатэк», три металлургических компании Evraz, «НЛМК», «Норильский никель и ГК «Мегаполис».

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