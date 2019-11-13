Чебоксары, , 11:01 — REGNUM В Чувашии одобрен размер прожиточного минимума за третий квартал 2019 года. Он снизится на 253 рубля. Власти назвали это снижение «традиционным». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение одобрено сегодня, 13 ноября, на заседании регионального правительства.

В третьем квартале размер прожиточного минимума составит 9 285 рублей, что на 2,7% (или на 253 рубля) меньше по сравнению со вторым кварталом. В министерстве труда Чувашии снижение показателя связывают с сокращением на 180 рублей расходов на продовольственные продукты, входящие в потребительскую корзину.

«Это традиционное снижение. Самое больше снижение среди регионов Поволжья произошло в Марий Эл — на 352 рублей», — сообщил глава минтруда Чувашии Сергей Димитриев.

Отметив, что значительное снижение величины прожиточного минимума также произошло в Нижегородской области (-288 рублей), Самарской области и Татарии.

В результате за третий квартал 2019 года для трудоспособного населения величина прожиточного минимума составила 9875 рублей (уменьшение на 259 рублей), для пенсионеров — 7576 рублей (— 209 рублей), для детей — 9254 рубля (-287 рублей).