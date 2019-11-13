Москва, , 10:59 — REGNUM Подписанный президентом РФ федеральный закон о сокращённом рабочем дне для жительниц села не закрепляет каких-либо новых гарантий для женщин, заявил корреспонденту ИА REGNUM партнер юридической фирмы СМБ Консалт Плетнев Максим, комментируя подписание закона.

«Дело в том, что в соответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г. в отношении женщин, работающих в сельской местности, с 01.01.1991 была установлена 36-часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена иными законодательными актами.

При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы.

Указанная норма советского законодательства продолжала действовать до вчерашнего дня (12 ноября 2019 года), но вступала в противоречие с Трудовым кодексом (ст. 91) в части нормальной продолжительности рабочего времени, которая составляет 40 часов в неделю.

Принятый Федеральный закон закрепил эту действительно необходимую и актуальную в настоящее время гарантию женщинам, работающим в сельской местности, на уровне федерального закона и исключил имеющиеся противоречия в законодательстве.

Безусловно, эта инициатива является положительной для отечественного трудового законодательства», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, закон, предусматривающий введение сокращённого рабочего дня для женщин, работающих в сельской местности, 12 ноября 2019 года подписал президент России Владимир Путин.

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