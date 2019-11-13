Нур-Султан, , 10:58 — REGNUM Увеличение объемов безналичных платежей в Казахстане должно сопровождаться увеличением доходов бюджета. Об этом 13 ноября заявил председатель Национального банка республики Ерболат Досаев, сообщает издание Tengrinews.kz.

По его словам, министерство финансов республики не планирует вводить налоги на переводы граждан, но требует уплаты налогов с платежей. «Это нормально, потому что деньги выходят из тени либо объемы растут», — сказал Досаев.

Он добавил, что проверки безналичных платежей позволят снизить объемы теневой экономики и увеличить поступления в бюджет. В настоящее время данный вопрос находится на стадии обсуждения с представителями банковского сектора.

Отметим, 13 ноября депутат Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Азат Перуашев высказался против проверок денежных переводов.