Москва, , 10:58 — REGNUM Слабые темпы роста экономики России ограничат развитие рынка страхования в стране, об этом говорится в отчете S&P Global Ratings.

Отмечается, что в 2019 года темпы роста ВВП в России в среднем прогнозируются на уровне 1,3%.

«Мы оцениваем такие темпы роста как недостаточные для обеспечения значительного развития сектора страхования иного, чем страхование жизни, поскольку эти показатели связаны», — говорится в отчете.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комитета по страхованию жизни Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Максим Чернин заявил, что в России упала доля инвестиционного страхования жизни в совокупных сборах страховщиков. По его словам, в 2018 году доля ИСЖ составлял 62%, то в 2019 году — 46%.

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