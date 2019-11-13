Заринск, Алтайский край, , 10:55 — REGNUM Похоже, что почётное звание самого мусорного региона России может перейти из Забайкалья к Алтайскому краю. Вслед за Бийском, где даже пришлось объявлять режим ЧС, «мусорный коллапс» случился в Заринске, — пишет «Толк».

Мусор Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным местного жителя Алексея Лесюкова, особенно сложная ситуация с вывозом мусора сложилась по адресам: Таратынова, 1; 40 лет Победы, 6; 40 лет Победы, 4/1. Он утверждает, что на прошлой неделе мусор из города практически не вывозили.

«Поскольку я являюсь арендатором полигона, могу вести учет автомобилей, которые привозят мусор. В воскресенье по многоэтажной застройке работал всего один автомобиль. До «мусорной реформы» Заринск обслуживало четыре автомобиля, по одному на каждый микрорайон», — пояснил мужчина.

Тем временем, директор ООО «Спецобслуживание — Центральное» Алексей Щербатов заявляет, что никаких проблем с вывозом мусора в Заринске нет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, «мусорной столицей» Читу назвал во время своего приезда известный блогер-урбанист Илья Варламов.

«Мы объявили беспощадную войну мусору. Ответственно заявляю — Чита «мусорной столицей», как ее некоторые обозвали, больше не будет», — заявил на днях и.о. руководителя администрации Читы Александр Сапожников. По его словам, с момента назначения на должность (с мая 2019 г.), из Читы вывезли 39 тыс. 104 кубометров мусора или порядка 4300 КамАЗов.

В Бийске, где на днях объявлен режим ЧС из-за мусора, тоже фигурирует ООО «Спецобслуживание-Центральное». Больше года оно ведёт спор с владельцем полигона захоронения твердых коммунальных отходов ООО «Спецобслуживание-плюс» о размере и порядке взимания платы за размещение регоператором на полигоне отходов. Данная проблема уже вышла на федеральный уровень, её прокомментировали в Министерстве природных ресурсов РФ и лично глава российского правительства Дмитрий Медведев в ходе совещания, проведённого в алтайском селе Санниково.

Читайте также: Режим ЧС из-за мусора в Бийске: проблему пообещали решить за несколько дней