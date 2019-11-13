Москва, , 10:52 — REGNUM В настоящее время США, несмотря на весь свой огромный экономический потенциал, выглядят нежелательным партнёром, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 13 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя саммит БРИКС, проходящий в эти дни в столице Бразилии.

«БРИКС с самого начала своего существования не была организацией, которая бы представляла собой какой-то единый фронт, — сказал экономист. — Это скорее было намерение организовать некий альтернативный экономический центр влияния по отношению к Европе и США. Всё это базировалось на заинтересованности Китая, стремившегося укрепить свои и без того достаточно сильные позиции присоединением какого-то числа союзников. Конечно, и сейчас главная линия экономического противостояния проходит по линии Китай-США, и этим будет многое определяться на нынешнем саммите».

Что касается других стран-участниц БРИКС, то они, как подчеркнул Колганов, тоже рассчитывают усилить свои экономические позиции, тем более что агрессивная экономическая позиция США не делает Америку привлекательным партнёром, несмотря на весь её огромный экономический потенциал.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заметил, что Москва заинтересована в расширении сотрудничества стран-участниц БРИКС на финансово-экономическом треке, повышении эффективности промышленного взаимодействия, практической кооперации в сфере разработки и осуществления новых совместных проектов в энергетике, в области телекоммуникаций и высоких технологий.

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