Чебоксары, , 10:50 — REGNUM Прокурор Чувашии Василий Пословский предложил поставить на поток производство и сбыт домашнего пива в республике, высказав мнение, что это может стать «стратегической линией» для региона. По мнению главы надзорного ведомства, если люди будут пить домашнее пиво, но при этом обходиться без крепкого алкоголя, «то порядка будет везде больше». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом прокурор заявил сегодня, 13 ноября, на заседании чувашского правительства.

Данный вопрос был поднят при обсуждении финансовых вопросов и изменений, вносимых в налоговое законодательство, в том числе в части акцизных поступлений от продажи алкоголя и пива. Прокурор республики Василий Пословский обратил внимание на традиции пивоварения в Чувашии — в частности, домашнее пиво.

«Пиво домашнее в самые разные времена взбадривало людей, добавляло энергии и всего остального. При этом содержание алкоголя, как вы все прекрасно знаете, в этом пиве было минимальным. Если сейчас отчисления от продажи пива полностью в республиканский в бюджет делаются, то почему бы не поставить на рельсы производство пива домашнего здесь, в республике?» — предложил глава надзорного ведомства.

Василий Пословский уточнил, что производством домашнего пива могли бы заняться как индивидуальные предприниматели, так и частные компании.

«И в таком случае и бюджет будет пополняться, и люди будут пить напиток, как квас, взбадривающий, но без каких-либо больших содержаний алкоголя… Почему бы это не обозначить как стратегическую линию, в том числе на ближайшее время, а может, на ближайший год? Домашнего пива сегодня практически нигде не найдёшь», — предложил прокурор, высказав мнение, что Чувашия таким образом может показать пример всей России, а также наладить поставки за рубеж.

«Пусть пили бы наше домашнее пиво, и от этого были бы только энергичнее, веселее, практичнее, деловитее… Если люди будут пить домашнее пиво, но без алкоголя обходиться, без водки, без всего остального и других крепких спиртных напитков, то порядка будет везде больше», — заключил Пословский.