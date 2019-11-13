Аккра, , 10:56 — REGNUM Ганское управление по какао (Cocobod) на текущей неделе завершит сделку по получению кредита в размере $600 млн для финансирования реабилитационной программы отрасли производства какао, которая включает в себя строительства новых складов, восстановления плантаций какао и поддержку перерабатывающего сектора. Об этом информационному агентству Reuters в понедельник, 11 ноября, сообщили официальные представители управления.

По информации журналистов агентства, в рамках этой сделки второй мировой производитель какао Гана запросила $250 млн у финансовых институтов, возглавляемых Африканским банком развития (AfDB), а также $350 млн у коммерческих кредиторов банка Credit Suisse.

Реабилитационная программа, финансирование которой планирует получить Гана, предусматривает замену стареющих деревьев какао и уничтожение плантаций, зараженных болезнями. Реализация данной программы также поможет Cocobod предложить местным компаниям по переработке какао краткосрочную поддержку оборотного капитала. А увеличение складских мощностей позволит Гане дольше хранить свои какао-бобы без ухудшения качества, отмечают журналисты.

По информации сотрудников СМИ, Гана и Кот-Д'Ивуар, крупнейший производитель какао в мире, в последние годы активизировали сотрудничество, стремясь оказывать большее влияние на мировые цены на какао. Со своей стороны, Кот-д'Ивуар также выразил заинтересованность в получении финансовой поддержки реформ от Африканского банка развития, правление которого в прошлом месяце согласилось увеличить капитал абиджанского кредитора на 125% до $208 млрд.