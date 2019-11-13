Махачкала, , 10:44 — REGNUM Точки доступа в интернет появятся во всех селах Дагестана с населением более 250 человек до конца 2019 года. Всего планируется подключить к интернету около 300 населенных пунктов в рамках реализации программы ликвидации цифрового неравенства.

«У нас по утвержденному списку в этом году осталось подключить порядка 300 сел — это все населенные пункты с населением более 250 человек», — цитирует ТАСС министра информатизации, связи и массовых коммуникаций республики Сергея Снегирева.

Напомним, федеральная программа по устранению цифрового неравенства между жителями городов и сельской местности была запущена в России в 2015 году. Она предполагает обеспечение населенных пунктов численностью от 250 до 500 человек доступом к интернету на скорости не менее 10 Мбит/с.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2019 года в Дагестане в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» планируется подключить к интернету более 1,1 тыс. социально значимых объектов. Среди них учебные заведения, фельдшерско-акушерские пункты, участковые пункты полиции и пожарные части, администрации муниципалитетов и т. п.

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