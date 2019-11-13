Сеул, , 12:24 — REGNUM Samsung Heavy — одна из крупнейших судостроительных корпораций Южной Кореи — зафиксировала серьёзный убыток в третьем квартале в размере 503,8 млн долларов, что в семь раз больше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление компании.

Во втором квартале Samsung Heavy также понёс операционный убыток в 265 млн долларов, что на 50% выше прошлогоднего показателя. Причинами негативной динамики в компании назвали единовременные затраты, связанные с отменой контрактов на строительство буровых платформ и выплатой компенсаций работникам в рамках достигнутого ранее соглашения о повышении заработной платы.

В 2019 году Samsung Heavy получила 37 заказов общей стоимостью 5,4 млрд долларов. Годовой целью компании является увеличение портфеля заказов до 7,8 млрд долларов.