Виндхук, , 10:18 — REGNUM Представители дубайского портового оператора DP World подписали предварительное соглашение о создании специализированного бизнес-парка в намибийском портовом городе Уолфиш-Бей. Об этом передает информационное агентство Reuters.

Парк станет «свободной экономической зоной» для промышленных и логистических компаний, и первоначально будет охватывать площадь в 50 гектаров, говорится в заявлении на веб-сайте правительства Дубая, опубликованном во вторник, 12 ноября.

Парк в конечном итоге может быть расширен до 1500 гектаров, сообщалось в заявлении.

По сообщению агентства, свободная экономическая зона зачастую представляет собой специализированную зону, в которой действуют различные законы или правила, такие как меньшее количество налогов или их полное отсутствие, что нацелено на привлечение инвестиций.

DP World и Nara Namib намерены достичь окончательного соглашения во втором квартале 2020 года, говорится в заявлении.