Париж, , 09:59 — REGNUM Долг Парижа вырос с одного миллиарда в 2001 году до 5,9 млрд евро в 2019 году, передает BFM TV.

Долг французской столицы вырос до 5,9 млрд евро в 2019 году и, вероятно, увеличится до 6,14 млрд евро к концу 2020 года, что вызывает критику оппозиции.

Известно, что в 2020 году власти Парижа планируют продолжить начатые проекты, такие как реконструкция 7 парижских площадей, создание новых велосипедных дорожек, предоставление более 6000 новых объектов социального жилья, открытие 5000 мест в ясельных группах, реконструкция парижских музеев и театров, создание 4 новых крытых бассейнов.

По мнению оппозиции, бюджет 2020 года «не является ни ответственным, ни разумным». Многие также отмечают, что долг на семью вырос с 2 715 евро в 2015 году до 4 300 евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект бюджета во Франции предусматривает сокращение налогов для домашних хозяйств на сумму более 9 млрд евро и, соответственно, на 1 млрд евро для предприятий.

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