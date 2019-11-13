Алма-Ата, Казахстан, , 09:58 — REGNUM Строгий выговор из-за срыва сроков строительства жилья объявлен акиму (мэру) Капчагая Талгату Кайнарбекову. Об этом заявил аким (глава) Алма-Атинской области Амандык Баталов на совещании по развитию региона, сообщили в пресс-службе главы области.

Участники совещания рассмотрели проблему освоения бюджетных средств. Строгий выговор также объявлен руководителю областного управления строительства и первому заместителю главы региона, курирующему строительную сферу.

Аким Алма-Атинской области добавил, что за срыв сроков строительных работ необходимо наказать подрядные организации. В частности, в Капчагае в настоящее время неосвоенными остаются 741 млн тенге ($1,9 млн).

Отметим, по итогам десяти месяцев 2019 года промышленное производство в Алма-Атинской области выросло на 4,5%, объем валовой продукции сельского хозяйства — на 2,6%, розничный товарооборот — на 3,8%.

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