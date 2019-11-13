Санниково, , 09:46 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал поручить профильным министерствам предусмотреть в национальной программе «Цифровая экономика» мероприятия по подключению социальных объектов к интернету.

«Дам по итогам нашего совещания ряд поручений Минкомсвязи, Министерству цифрового развития… предусмотреть мероприятия по национальной программе «Цифровая экономика» по подключению социальных объектов к сети интернет», — сказал Медведев.

Кроме того, подчеркнул председатель правительства, необходимо регулярно проводить анализ качества доступа этих объектов к интернету.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября глава правительства РФ проводит в Алтайском крае совещание по развитию сельских территорий и улучшению качества жизни жителей села в рамках реализации нацпроектов. Так, он высказался за ускорение строительства в регионах площадок для санавиации, а также за увеличение финансирования госпрограммы развития сельских территорий.

Читайте также: Жительница алтайского села Санниково бросилась в ноги Медведеву