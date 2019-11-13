Новороссийск, Краснодарский край, , 09:38 — REGNUM Администрация города Новороссийска Краснодарского края намеревалась закупить планшеты на 880 тыс. рублей, однако после вмешательства прокуратуры закупку отменили, сообщили ИА REGNUM 13 ноября в пресс-службе надзорного ведомства.

Как было установлено в ходе проверки, администрацией Новороссийска на сайте единой информационной системы была размещена документация по проведению электронного аукциона на поставку планшетных компьютеров и защитных чехлов к ним с ценой контракта более 880 тыс. рублей. В документах прокуратура выявила нарушение требований закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и закона «О защите конкуренции»: документы были составлены «под конкретный товар» — дорогостоящие планшеты определенной фирмы. В частности, планшеты должны были быть оснащены операционной системой iOS — данная система является продуктом «определенной фирмы и ею оснащаются лишь планшеты этого производителя», пояснили в прокуратуре. Вместе с тем, рыночная стоимость аналогов такой же продукции — в разы ниже.

Прокуратурой города объявлено предостережение, в отношении заместителя главы города возбуждено дело об административном правонарушении, оно направлено для рассмотрения по существу. Закупка планшетов отменена.