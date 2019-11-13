Кызыл, , 09:28 — REGNUM В Туве на общественных слушаниях обсудили проект республиканского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, основные параметры финансового документа озвучил министр финансов республики Орлан Достай.

По его словам, доходы в 2020 году составят 33,62 млрд рублей, большую часть которых составят безвозмездные поступления (25,77 млрд), расходы — 34,46 млрд. Таким образом предельный размер дефицита определён на уровне 840 млн рублей.

В структуре расходов капитальные вложения сохранятся на уровне 2019 года и составят около 1 млрд рублей, на сельское хозяйство будет направлено 859 млн, на поддержку предпринимательства — 86,9 млн. рублей. Порядка 1,77 млрд запланировано на дорожные работы.

«В бюджете учтены расходы на содержание 27 новых объектов в общей сумме 215 млн. рублей: 3 школы, 2 детских сада, 19 ясли-пристроек, 2 учреждения дополнительного образования, 1 учреждение культуры», — говорится в сообщении.

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