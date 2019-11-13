Москва, , 09:24 — REGNUM Запад все более настороженно относится к российским деньгам, причем связано это главным образом не с санкциями, а с персональным давлением на определенных акторов российского капитала, считает директор Института социоэкономики Московского финансово-экономического университета Александр Бузгалин. Об этом он заявил 13 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь-октябрь 2019 года составил 31,6 млрд долларов, сократившись на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

«30 млрд это по-прежнему огромная сумма. Ближе к концу года она достигнет 40 млрд и проблема остается открытой, — сказал Бузгалин. — Что касается факторов повлиявших на снижение оттока то, во-первых, сами внешние рынки ждут сегодня финансового кризиса, и капитал надеется на то, что оставшись в России, он потеряет меньше, чем за рубежом. Пример — заливание деньгами кризиса 2007−2009 годов в России в пользу именно капитала. Иными словами, капитал надеется, что государство будет спасать его в случае кризиса. Кроме того, мы наблюдаем все более настороженное отношение к российским деньгам со стороны западных партнеров и государства. Главным образом это связано не с санкциями, а с персональным давлением на определенных акторов российского капитала».

Кроме того, Бузгалин обратил внимание на то, что меры, которые принимает российское государство по ограничению вывоза капитала, носят по преимуществу характер ручного управления.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным пресс-служба Банка России чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь-октябрь 2019 года составил 31,6 млрд долларов, сократившись на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По предварительной оценке регулятора, профицит счёта текущих операций платежного баланса России за десять месяцев 2019 года уменьшилось до 65,1 млрд долларов против 88,6 млрд долларов за аналогичный период прошлого года.

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