Ставрополь, , 09:30 — REGNUM Аграрии Ставропольского края собрали в 2019 году 42,1 тыс. тонн винограда. Это примерно на 4,1 тонн или на 10,8% больше показателя за предыдущий год, сообщили ИА REGNUM 13 ноября в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

Отмечается, что в настоящее время виноград убран с площади 4,9 тыс. га. Средняя урожайность составила 86 ц/га, что на 24% выше уровня 2018 года (69 ц/га).

Лидерами сбора в текущем году, по данным пресс-службы, стали ЗАО СХП «Виноградное» (10,8 тыс. тонн) и ООО «Вина Прикумья» (8,6 тыс. тонн). Далее следуют ООО «Агрофирма «Калаусская», СХП «Шишкинское» и ЗАО «Левокумское» — от 2,1 до 3 тыс. тонн. Всего виноградорством на Ставрополье занимаются 49 предприятий, больше половины из них — крестьянско-фермерские хозяйства.

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