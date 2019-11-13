Гаврилов-Ям, Ярославская область, , 09:17 — REGNUM Кировский районный суд Ярославля признал бывшего директора департамента транспорта Ярославской области Евгения Моисеева (сейчас — директор департамента дорожного хозяйства) виновным в административном правонарушении по статье «Нарушение при предоставлении бюджетных трансфертов». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

Знак «Ремонт» Pixabay.com

Речь идет о субсидии на ремонт дорог в городе Гаврилов-Яме, в частности, улицы Мичурина. В 2018 году Гаврилов-Ямскому району была выделена субсидия из областного бюджета на ремонт дорог в размере 15 млн рублей. Как установила контрольно-счетная палата региона, субсидия была выдана с нарушениями. Согласно федеральному и областному законодательству, деньги на капитальный ремонт дороги можно было выделять только при наличии проекта, прошедшего государственную экспертизу. Однако такого проекта местные власти, которые и являлись заказчиком работ, не сделали.

Вместо этого был сделан локальный сметный расчет. Именно локальные сметные расчеты были приложены к документации о муниципальной закупке, победителем которой стало государственное предприятие «Ярдормост». Директор департамента транспорта, который на тот момент являлся распорядителем бюджетных средств по ремонту дорог, не принял мер к соблюдению закона при выделении субсидии.

Повлияло ли отсутствие проекта на качество работ, неизвестно. По данным портала госзакупок, работы выполнены, приняты и оплачены в полном объеме. Подрядчик затянул лишь устройство тротуаров, из-за чего заказчику пришлось выставить пени за просрочку работ.

За нарушение при предоставлении субсидии суд оштрафовал бывшего директора департамента Евгения Моисеева на 10 тыс рублей.

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