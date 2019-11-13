Казань, , 09:11 — REGNUM В Татарии цены на услуги в целом выросли с начала года на 3,5%, на продовольственные товары — на 1,2%. Татарстанстат подвёл итоги индексов потребительских цен в республике, передаёт ИА REGNUM.

В январе-октябре 2019 года сводный индекс потребительских цен (без учёта стоимости овощей, картофеля и фруктов, цена на которые меняется сезонно) составил относительно этого же периода 2018 года — 104,4%, отдельно на продовольственные товары — 104,8%, на непродовольственные товары — 103,9%, на услуги — 104,5%.

По данным Татарстанстата, с 28 октября по 5 ноября 2019 года из продовольственных товаров больше всего подорожала гречка — на 2,3%, до 41,15 рубля за кг, яйца — на 2,1%, до 50,58 рубля за десяток. Некоторые продукты, наоборот, подешевели. Например, пшено — на 2,3%, до 64,29 рубля за кг, сахар — на 1,9%, до 29,87 рубля за кг, рис шлифованный — на 0,6%, до 54,24 рубля за кг.