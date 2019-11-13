Москва, , 09:10 — REGNUM Предпринимателям в Москве станет легче вести бизнес. На портале «Малый бизнес Москвы» появилась новая госуслуга, сообщается на сайте градоначальника.

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Теперь предприниматели смогут выбрать банк и открыть расчетный счет онлайн с компьютера или смартфона.

На портале также можно получить бесплатную бизнес-консультацию, и зарегистрироваться на обучающее мероприятие по бизнесу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве сейчас находится свыше 755 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, где в сфере малого и среднего бизнеса заняты 2,2 млн человек.

Подробнее: В Москве в сфере малого бизнеса заняты 2,2 млн человек