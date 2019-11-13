Чебоксары, , 09:06 — REGNUM В Чувашии просроченная задолженность за поставку топливно-энергетических ресурсов снизилась, но продолжает оставаться высокой. По последним данным минстроя Чувашии, долги превышают 3 млрд рублей.

На 1 ноября 2019 года просроченная задолженность организаций за поставку топливно-энергетических ресурсов составила 3 млрд 8,1 млн рублей. Это на 12,1% меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В том числе долги за потребленный природный газ уменьшились за указанный период на 16,9% — до 1,614 млрд рублей. Задолженность за теплоэнергию сократилась на 7% и составили 943,9 млн рублей, долги за электроэнергию уменьшились на 2,7% и составили 449,5 млн рублей,

По данным минстроя, в 2019 году из регионального бюджета потрачено 101,7 млн рублей на погашение просроченной задолженности за потребленный газ в Алатыре, Шумерле и Козловском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 мая 2019 года в Чувашии, по данным прокуратуры, общая задолженность предприятий ЖКХ по оплате поставщикам за услуги газо-, тепло‑ и электроснабжения составляла 3,56 млрд рублей, из которых более 746 млн рублей — долги за электроэнергию, более 1,7 млрд рублей — за газ, свыше 1 млрд рублей — за тепловую энергию.

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