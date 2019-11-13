Москва, , 08:58 — REGNUM Москва станет участником международной туристической выставки IBTM World 2019 в испанском городе Барселона, которая состоится 19−21 ноября, сообщается на сайте мэра столицы.

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На ведущей международной выставке туристический потенциал Москвы представят 15 столичных компаний. Посетители выставки получат информацию о столице России и поучаствуют в интерактивных мероприятиях.

Отмечается, что специально для выставки IBTM World изготовлены компактные складные карты с указанием улиц и достопримечательностей Москвы на английском языке.

Как сообщало ИА REGNUM, на международной туристической выставке SITIF (Seoul International Travel Industry Fair) стенд Москвы получил премию в номинации «Лучший дизайн стенда».

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