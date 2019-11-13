Москва, , 08:57 — REGNUM С января по сентябрь 2019 года импорт в Россию легковых машин вырос на 5,3% по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

За отчетный период в страну было ввезено 223,7 тыс. легковых машин на сумму порядка 5 млрд 885,2 долларов (около 378,1 млрд рублей).

Размер импорта легковых автомобилей в Россию в сентябре 2019 года достиг 27 тыс. единиц на общую сумму в 691,3 млн долларов.

Ввоз в РФ грузовиков в период с января по сентябрь 2019 года увеличился на 16,3%, до 21 тыс. авто. Общая стоимость ввезённых машин составляет порядка 1 млрд 442,3 долларов (около 92,68 млрд рублей). Причем в сентябре 2019 года в нашу страну было ввезено 2,4 тыс. грузовиков на сумму в 139,7 млн долларов.

Напомним, экспорт легковых авто из России с января по август 2019 года вырос на 27,8%, до 73,4 тыс. экземпляров.

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