Найроби, , 08:33 — REGNUM Две бюджетные кенийские авиакомпании были на одну неделю лишены лицензий после ряда несчастных случаев с их самолетами. Об этом передает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, авиаперевозчики Safe Air и Adventure Aloft будут проверены Управлением гражданской авиации Кении на предмет «их пригодности для полетов».

Напомним, что за последние два месяца произошло по меньшей мере шесть аварий с участием небольших авиакомпаний, работающих на внутренних рейсах в Кении.

Третий столкнувшийся с инцидентами авиаперевозчик, авиакомпания Silverstone Air, полностью приостановил полеты своего авиапарка и отменил все будущие рейсы. По словам журналистов, только в прошлом месяце один рейс Silverstone Air сошел со взлетно-посадочной полосы, другой потерял колесо при взлете, в то время как третий подрезал другой самолет на уклоне, когда тот совершал руление для прогонов двигателя.

Как передает ВВС, в Управлении гражданской авиацией Кении жителей страны заверили в том, что авиаперевозки безопасны, добавив, что расследование происшествий продолжается.