Нур-Султан, , 08:22 — REGNUM Председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев прокомментировал возможность введения единой валюты в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает 13 ноября агентство «Курсив».

По его словам, идея создания экономического союза не предполагает создания валютного союза. Досаев добавил, что Нацбанк и агентство по регулированию и развитию финансового рынка республики сохраняют за собой все полномочия для реализации самостоятельно кредитно-денежной политики.

Напомним, 25 сентября председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов заявил, что в ЕАЭС должна быть единая надстройка в общем экономическом пространстве. По его мнению, российский рубль должен стать единой валютой в союзе.

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