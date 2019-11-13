Нижневартовск, Югра, , 07:59 — REGNUM В Югре по итогам конкурса определён концессионер строительства полигона твёрдых коммунальных отходов для городов Нижневартовска, Мегиона и Нижневартовского района. Им стало ООО «Нижневартовское экологическое объединение», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте промышленности ХМАО.

Концессионное соглашение рассчитано на 25 лет. Стоимость строительства — 2,89 млрд рублей. Концедент, которым является региональный департамент промышленности, затратит 500 млн рублей.

Концессионер в лице ООО «Нижневартовское экологическое объединение» осуществляет проектирование, строительство и эксплуатацию комплексного межмуниципального полигона ТКО.