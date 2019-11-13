Ростов-на-Дону, , 07:35 — REGNUM В ближайшие годы содержание стадиона «Ростов Арена», переданного распоряжением премьер-министра России Дмитрия Медведева из федеральной собственности в региональную, будет оплачиваться из федеральной казны. Об этом сообщил первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов.

Причём, большая часть средств — 95%— на содержание объекта будет выделяться из федерального бюджета, оплата в размере 5% будет производиться из региональной казны.

«Уже с 2024 года мы должны будем полностью содержать объект за счет областного бюджета и внебюджетных источников, средств, заработанных самим стадионом, обходясь уже без федеральных денег. Бизнес-план до 2024 года подготовлен, и на сегодняшний день идет активная работа по его реализации», — сказал Гуськов.

ИА REGNUM напоминает, что вопросы по передаче «Ростов Арены» в региональную собственность должны быть решены до 1 января 2020 года.

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