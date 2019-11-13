Вашингтон, , 07:34 — REGNUM Объём нефти, добываемой странами-участниками ОПЕК, к 2030 году может сократиться до 47%, говорится в ежегодном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

В соответствии с прогнозом экспертов, столь сильное уменьшение произойдет вследствие увеличения добычи нефти в США, темпы которого уже сегодня опережают общемировые.

Отмечается, что на долю Соединённых Штатов придётся 85% прироста мировой добычи нефти к 2030 году, а также 30% прироста добычи газа. Кроме того, уже в 2025 году объёмы добычи сланцевой нефти и угля в США могут превысить российские, добываемые традиционным способом.

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