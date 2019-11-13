Анадырь, , 07:00 — REGNUM Власти Чукотки обсудили реализацию национальных проектов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным губернатора Чукотки Романа Копина, озвученных на заседании Совета по стратегическому развитию и региональным проектам округа, в регионе реализуется 10 из 12 нацпроектов, региональных проектов разработано — 43, которые в большинстве своём, почти 70%, связанные со сферами здравоохранения, образования, культурой и демографией.

В период с 2019 по 2024 годы на достижение плановых 159 показателей необходимо 11,7 млрд рублей, из которых — 9,5 млрд — средств федерального бюджета, а 2,2 млрд добавят из бюджета Чукотского автономного округа.

Нацпроекты уложили в три группы: «Человеческий капитал», «Комфортная для жизни среда» и «Экономический рост». Больше всего входят именно в «Человеческий капитал».

Как сообщало ИА REGNUM, финансирование нацпроектов в Поволжье 2019—2024 годах превысит 1,5 трлн рублей.