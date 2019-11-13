Петропавловск-Камчатский, , 06:57 — REGNUM Новым руководителем Корпорации развития Камчатского края стала Юлия Харитонова. Ранее она работала руководителем Агентства приоритетных проектов развития края, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Основными задачами Корпорации является поддержка деловой активности в регионе, формирование благоприятного инвестиционного климата, продвижение края в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, реализация национальной программы развития малого и среднего предпринимательства.

Как сообщало ИА REGNUM, из правительства Камчатки один за другим уволились десять ключевых министров. Специалисты уходили по разным причинам — кто после скандала с уголовным делом, кто по собственному желанию.