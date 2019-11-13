Южно-Сахалинск, , 06:53 — REGNUM Власти Сахалинской области хранят на депозитах в банках 41 млрд рублей. По состоянию на 1 октября 2019 года бюджет области по доходам исполнен на 83,7%, по расходам — на 58,3%. Профицит казны, по данным КСП области, составляет 38,1 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Остатки средств областного бюджета, по данным, приведенным региональным ИА Сахалин. Инфо, со ссылкой на региональный минфин, составили 46,9 млрд рублей. Из них на банковских депозитах региональные власти хранят 41 млрд рублей. Доходы от размещения «временно свободных средств» составили 1,3 млрд рублей.

Сахалинское издание отмечает, что по неписанной традиции регион тратит громадные средства всегда под «занавес» года. В таком подходе власти области не видят ничего плохого.

Издание также напоминает, что губернатор Валерий Лимаренко обещал изменить ситуацию, но пока обещания не исполнил — деньги сахалинского бюджета так и не начали расходоваться равномерно, в течение всего года. Издание выражает серьёзную озабоченность: почти четверть островного бюджета банально уложена в банк и не работает на развитие региона. При этом агентство напоминает, что именно такая практика освоения бюджета дала повод федеральному Минфину в 2017 году перераспределить часть нефтегазовых доходов области в пользу федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине не освоили 9,4 млрд бюджетных рублей. Эти средства могли быть потрачены на повышение зарплат медикам, педагогам и прочие важные социальные нужды.